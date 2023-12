Nel corso del proprio editoriale per Il Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai si sofferma sulla situazione di classifica della Fiorentina, proiettandosi alle prossime sfide che potrebbero essere decisive per la squadra di Italiano per lanciarsi in piena zona Champions League. Quindi la penna fiorentina si proietta sul mercato di riparazione, ormai imminente.

Ecco cosa scrive: “Champions? Si può. Lo dice la classifica che vede la Fiorentina di Italiano a un punto dal quarto posto. Lo conferma anche il bilancio degli scontri diretti tra le otto squadre alla guida del campionato, coi in viola al quarto posto. Certo, per il momento parliamo di un sogno più che di un obiettivo. Nel mercato estivo Commisso e i collaboratori hanno costruito un progetto tecnico con l’obiettivo di migliorare la classifica della passata stagione. La zona Europa League poteva essere considerata una specie di ‘scudetto’. Ma lo scenario è cambiato clamorosamente in questi primi mesi di Serie A. Inter e Juventus sono su un altro pianeta, le altri grandi però sono vulnerabili, soprattuto Napoli e Milan, con Pioli e Mazzarri allenatori a termine”.

Un sogno che può diventare realtà, ma serve un cambio di passo

E ancora: “La Fiorentina deve accelerare ancora per trasformare il sogno in realtà. La sfida col Verona è la prima tappa di un finale di girone d’andata estremamente interessante per la squadra di Italiano. I viola non avranno scontri diretti e ci sono le condizioni per arrivare al giro di boa con una posizione di classifica ancora più invitante. Per far questo i viola hanno bisogno soprattutto dei gol delle prime punte. Poco importante se a segnare sarà Nzola o Beltran, l’importante è arricchire un bottino decisamente povero. Le due punte hanno segnato finora appena un gol a testa in Serie A”.

Due colpi di spessore sul mercato

Quindi conclude: “A gennaio poi dovrà entrare in scena la società, vedremo se Commisso ha la voglia di accettare la sfida di un campionato che sorride alla sua creatura. Non servono rivoluzioni, ma sarebbero fondamentali due acquisti di alto livello. Uno per potenziare il pacchetto d’attacco, uno per dare qualità alla linea difensiva: con questi due colpi la Champions non sarebbe un sogno, ma una possibilità vera”.