Un mese di Vanoli per riproporre la Fiorentina... di Pioli. Un tecnico pavido ma per il club ancora ben saldo sulla panchina

Chi si aspettava la rivoluzione da Paolo Vanoli è rimasto forse anche più deluso che dal predecessore, perché la Fiorentina aveva ed avrebbe bisogno di una terapia d'urto che evidentemente non coincide con le strategie del tecnico. Un mese da allenatore viola per riproporre la stessa imbarazzante squadra che scendeva in campo con Pioli.

Una pavidità su questo benedetto cambio modulo che non sarà la panacea di tutti i mali ma che almeno darebbe la sensazione di star provando a invertire la rotta. E invece no, gli stessi titolari, le stesse dinamiche, gli stessi errori e quindi gli stessi risultati. Ieri nel post gara il Ds Goretti è stato interrogato anche sulla stabilità della posizione di Vanoli, che ad oggi risulta confermato. Ma sul banco degli imputati a questo punto ci sale anche lui a tutti gli effetti.