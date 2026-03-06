Niente Pasqua in campo per la Fiorentina: ecco quando la squadra di Vanoli affronterà il Verona

Definite date e orari della 31esima giornata di Serie A, quella che coincide con il weekend di Pasqua. I tifosi della Fiorentina potranno godersi il pranzo domenicale, dal momento che la squadra di Vanoli disputerà la propria partita sul campo dell'Hellas Verona sabato alle ore 18.

Il programma completo

Il programma inizia sabato con due anticipi alle 15, Lecce-Atalanta e Sassuolo-Cagliari. Dopo la Fiorentina, alle 20.45, ci sarà Lazio-Parma. Per Pasqua si giocherà alle 15 Cremonese-Bologna, a seguire alle 18 Pisa-Torino e alle 20.45 il big match Inter-Roma. Lunedì, per Pasquetta, spazio invece a Udinese-Como (alle 15), Juventus-Genoa (alle 18) e infine, alle 20.45, l'altro big match di giornata tra Napoli e Milan.