Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana sull'attualità di casa Fiorentina: “In questo momento i singoli stanno facendo vedere chi sono, Fagioli e Gudmundsson su tutti. La squadra ha trovato l'abito giusto e sta uscendo dalle sabbia mobili, a Bologna abbiamo visto una Fiorentina dominante. Il cambio di modulo ci ha fatto riscoprire dei calciatori, a partire da Comuzzo che - al netto di qualche errore di gioventù - finalmente sembra tornato a suo agio. Mercato? Lo definirei intrigante, Solomon e Harrison sono due calciatori che abbiamo visto poco e che siamo curiosi di scoprire. Quanto a Brescianini e Fabbian, c'era bisogno di mettere mano a un centrocampo che in estate era stato indebolito. Sono due calciatori di fisico ma anche di piede, bravi a inserirsi, che secondo me faranno molto comodo”.

“Si parla troppo poco di Vanoli”

Poi ha aggiunto: “Vanoli sta facendo un gran lavoro, e se ne sta parlando troppo poco. E' un uomo che non pensa a promuovere sé stesso, quando parla lo fa sempre in maniera molto sincera e concreta, senza alimentare chissà quali entusiasmo. Deve ancora dimostrare tanto, ma a Venezia e Torino ha fatto bene; non è un nome altisonante, ma sta dimostrando che il lavoro paga sempre. E poi non dimentichiamoci che arrivare alla Fiorentina in una situazione come quella che ha trovato era un rischio, e di questo bisogna rendergliene merito”.