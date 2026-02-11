"De Zerbi alla Fiorentina? Sarebbe l'uomo ideale per un progetto importante... ma vogliono ancora continuare a Firenze?"

Ipotesi Roberto De Zerbi alla Fiorentina? Il tecnico non allena più l'Olympique Marsiglia, club con cui è entrato in rottura dopo la maxi-sconfitta contro il PSG e un rapporto mai decollato in questa stagione. Per ora si tratta di semplice suggestione, anche perché tutto dipenderà dall'eventuale salvezza viola. Intanto l'accostamento attira il mondo del calcio, lo conferma l'ex calciatore Arturo Di Napoli a Tuttomercatoweb.com.

“De Zerbi vuole tornare in Italia. Sarebbe giusto per la Fiorentina”

“De Zerbi ha la voglia di tornare in Italia dopo questa esperienza. La sua idea di calcio e la sua comunicazione potrebbero far discutere soprattutto qui, però lui è così, molto trasparente. Fiorentina? Sicuramente sarebbe l'uomo giusto per far ripartire il club, insieme potrebbero costruire qualcosa di molto importante che può durare nel tempo”.

“Ma siamo sicuri che continueranno? L'entusiasmo di Barone e Commisso…”

“Però serve una domanda: siamo sicuri che continueranno? La Fiorentina era un club entusiasta con le figure di Commisso e di Barone, adesso non so se vogliono proseguire ancora…”.