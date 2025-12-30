Dopo Bernadeschi e Immobile, un altro campione d'Europa torna in Serie A. E la Fiorentina potrebbe trovarselo subito di fronte

Il suo nome era gravitato anche nell'orbita Fiorentina, salvo poi rimanere solo una delle tante voci di mercato. Ma il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A avverrà davvero, sulla scia dei ritorni di Bernardeschi e Immobile. L'ex Napoli vestirà la maglia della Lazio: l'accordo è già stato raggiunto da tempo e nei prossimi gironi il calciatore sarà a Formello.

Subito il Napoli… e poi la Fiorentina

Maurizio Sarri, dunque, potrebbe averlo a disposizione già per la sfida contro il Napoli, e chissà che non voglia regalargli qualche minuto proprio contro la sua ex squadra. Per l'appuntamento successivo, all'Olimpico contro la Fiorentina, Insigne sarà a tutti gli effetti disponibile.