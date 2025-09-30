Intervenuto a Toscana TV, l’ex calciatore viola Massimo Orlando si è detto preoccupato dopo l’inizio complicatissimo di stagione della Fiorentina, toccando vari temi di casa gigliata.

‘Calendario duro ma non è un problema di avversari’

“D’accordo che sono i calciatori che scendono in campo, ma ora mi dispiace dirlo bisogna mettere tanti punti interrogativi su Pioli. Non c’è gioco, non c’è carattere, la squadra perde tutti i duelli, i giocatori sono impauriti e lo si vede dalle facce. Non si può andare avanti così, serve una svolta, già dalla partita di Conference League di giovedì prossimo. Il calendario è duro ma non è questione di livello degli avversari, la Fiorentina al momento va in sofferenza contro qualsiasi squadra. O Pioli riesce a risolvere i problemi e sistemare la squadra nel giro di una settimana, o serve prendere delle decisioni”.

‘La squadra non c’è, Pioli è in discussione’

“I calciatori sono più o meno quelli dello scorso anno. La Fiorentina va sotto con tutti e bisogna capire perché, sono preoccupato. Non si vedono passaggi, idee, scambi, nessuno salta un avversario né si calcia in porta, eppure in estate qualcosa di buono si era visto. Gudmundsson deve fare la differenza e non la sta facendo. La squadra c’era lo scorso anno, ora non c’è nulla. Pioli è in discussione, com’è normale che sia ricade tutto sull’allenatore. Non si può pensare che i giocatori della Fiorentina non sappiano più giocare a calcio e che i due anni precedenti siano stati solo frutto del c**o”.