Un cross pericoloso e un tiro in porta: Mastantuono prova ad incidere. Trionfo per l'Argentina
Franco Mastantuono ritrova spazio con l’Argentina e contribuisce al successo per 4-0 sulla Bolivia nell’amichevole disputata stanotte al Mario Alberto Kempes di Córdoba. Il talento della Fiorentina entra al 55’ al posto di Nicolás Paz, con l’Albiceleste già avanti di tre reti.
La prestazione sua
Schierato sulla destra, cerca di accentrarsi per partecipare alla costruzione. Offre passaggi precisi, buone sponde e scelte ordinate, prendendosi anche la responsabilità dei calci piazzati. Da un suo cross nasce un’occasione per Balerdi, che manca di poco la deviazione. Da segnalare anche una conclusione in porta da parte del calciatore viola che però non ce l'ha fatta a iscrivere il suo nome tra i marcatori del match.
I realizzatori
A decidere la gara sono i gol di Lautaro Martínez al 18’, Nico Paz al 28’, Cristian Romero al 53’ e José Manuel López all’85’. Il 3 ottobre (la notte del 4 in Italia), l'Argentina ritornerà in campo per affrontare il Burkina Faso.