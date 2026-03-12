"Abbondante turnover col Rakow, la Fiorentina deve vincere a Cremona altrimenti la Serie B si concretizza. Su Kean al Milan..."

A TMW Radio ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni commentando la situazione della Fiorentina, tra Rakow e Cremonese, chiudendo poi sul possibile futuro lontano da Firenze di Moise Kean.

‘Conference oggi meno importante’

"Ci sono delle priorità nella vita, e ora è quella di salvarsi in campionato. Oggi la coppa è meno importante, quindi serve un abbondante turnover stasera, perché le prime scelte ti servono al massimo lunedì. Lunedì devi assolutamente vincere, altrimenti la Serie B si concretizza, visto il calendario".

‘Su Kean via da Firenze dico che…’

"Kean al Milan la prossima stagione? Può essere la volta buona per la cessione di Leao. Tutti gli anni aspetti l'ultimo step di crescita, ma non arriva. Se prendi Kean, devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri".