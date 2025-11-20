Vanoli: "Ranieri deve capire perché si sia preso la fascia di capitano, deve essere un orgoglio per la Fiorentina. Kean e gli altri attaccanti..."

La questione capitano sta particolarmente a cuore al nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli: “Ranieri? Se io fossi stato l’allenatore viola prima, gli avrei dato la fascia di capitano. Si può guadagnare in tante maniere, perché sei un leader nello spogliatoio, sei un bravo ragazzo, hai 400 presenze. Io gli ho detto tu sei diventato capitano perché sei un esempio della forza del lavoro. Ti sei conquistato un posto così. Quando ero a Venezia lo chiesi a Pradè. Lui mi rispose che avrebbe voluto vederlo in ritiro e si è conquistato la Fiorentina”.

E poi: “Se cambiando capitano si ottenessero risultati subito, lo faremmo, ma non è quello che ci serve ora. Per me Ranieri è capitano e se lo merita, deve capire il perché si sia preso la fascia di capitano, come l'ha raggiunta e quello che voglio vedere in campo da uno come lui, la sua forza, la sua determinazione. Deve essere un orgoglio per la Fiorentina e per il settore giovanile”.

Su Kean: “Ha recuperato. Questa settimana ha ripreso gli allenamenti con noi ed è in gruppo. Sono andato a rivedermi le partite anche dell’Italia. Può fare reparto da solo, ma può anche giocare con una punta a fianco. Sto capendo le caratteristiche e mettere i giocatori nelle migliori condizioni, non sono legato ad un sistema di gioco, ma sono importanti i calciatori e la loro interpretazione. I quattro attaccanti che ho sono complementari. Dipende sempre dalla voglia che tu hai di metterti a disposizione del compagno".