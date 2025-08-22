Massimo Orlando: "Kean non vuole muoversi dalla Fiorentina. Ma fossi stato nel Napoli, avrei fatto di tutto"

Con l'infortunio di Romelu Lukaku, in casa Napoli si è tornati a parlare di Moise Kean, che però non lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato. L'ex calciatore viola Massimo Orlando, a Tuttomercatoweb.com, dice la sua sulla situazione degli azzurri.

“L'infortunio di Lukaku è certamente un problema, magari non per la prima giornata ma si farà sentire. Nel calcio di Conte è un attaccante centrale, ne servirebbe uno con caratteristiche simili. Non può bastare solo Lucca, da qui in avanti mi aspetto Hojlund. Anche se il colpo ideale doveva essere Kean, è lui il calciatore perfetto per questa squadra. Poi, Kean non si muove da Firenze perché non ha intenzione di andarsene, ma fossi stato nel Napoli avrei tentato di tutto pur di averlo”.