Sui problemi in attacco della Fiorentina è intervenuto l'ex centravanti Fabio Bazzani, a Radio Bruno Toscana: “La squadra sta palesando difficoltà offensive evidenti. Con le difese chiuse non riesce a fornire palloni al centravanti. Belotti sta facendo tanta fatica a segnare, ma ciò non mi meraviglia. Oltre al contesto, lui ha perso da tempo l’abitudine al gol, ormai da quando ha lasciato Torino. E quando non sei più abituato a finalizzare fai tante altre cose buone, dando spesso mano alla squadra, ma perdi la scia dei numeri”.

“Senza fiducia perdi certezze”

Sulla squadra: “La Fiorentina propone, tiene palle, è propositiva, ma hai sempre la percezione che faccia tanta fatica negli ultimi 20-30 metri di campo. Problema del modo di giocare? Ci sono anche le caratteristiche dei giocatori. Evidentemente, nessuno degli attaccanti viola sente una grande fiducia addosso, non hanno certezze. Non parliamo comunque di fenomeni che possono risolvere intere partite, capisco anche Italiano, però questo va a discapito della continuità”.