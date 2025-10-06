La Gazzetta dello Sport: Kean non basta, Fiorentina nei guai
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra, inevitabilmente, sulla partita della Fiorentina contro la Roma, persa dai viola per 2-1.
La rosea apre la pagine dedicata ai colori viola scrivendo: “Fiorentina nei guai” e ancora nel sottotitolo “Kean non basta”. In taglio basso la Gazzetta analizza le prestazioni dei singoli della Fiorentina: “Fazzini arma tattica, Piccoli pericoloso, disastro Gud”.
La Gazzetta dello Sport riporta anche le parole al termine della partita dell'allenatore gigliato: “Pioli amaro: servono punti” che prosegue dicendo “Una sconfitta immeritata. Il mio futuro? Non conta”.
