Amrabat cambia ancora casacca: il marocchino raggiunge i giustizieri della Fiorentina nella scorsa Conference League

Sofyan Amrabat cambia casacca all'ultimo giorno di mercato.

Amrabat lascia la Turchia

L’ex centrocampista della Fiorentina lascia il Fenerbahce - che ha recentemente esonerato anche José Mourinho - e si trasferisce in prestito al Real Betis.

La nota del Fener

Il club turco lo ha comunicato così: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con gli spagnoli del Real Betis per il prestito del giocatore Sofyan Amrabat fino al termine della stagione. Auguriamo al nostro calciatore una stagione di successi e senza infortuni. Fenerbahce Sports Club”.