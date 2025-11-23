Berrettini e Cobolli portano l'Italia a trionfare in Coppa Davis: è la terza di fila!

Impresa dell'Italia del tennis che vince la Coppa Davis per la terza volta di fila.

E questa volta lo fa senza i suoi giocatori migliori, ovvero Sinner e Musetti, ma affidandosi al tifoso della Fiorentina, Berrettini, e a Cobolli, grande amico dell'ex viola Bove.

A Bologna l'Italia supera in finale la Spagna (senza Alcaraz), grazie ai successi in singolare, senza dover ricorrere al doppio: Berrettini ha superato Carreno 6-3, 6-4), mentre Cobolli ha battuto Munar in tre set (1-6, 7-6, 7-5).

Il movimento tennistico italiano si conferma come il migliore in questa fase storica.