​​

header logo

La Curva Fiesole ancora a fianco di Campi Bisenzio: le tante iniziative degli ultras viola - FOTO

Redazione /
Tifosi Fiorentina

Nonostante le vicende legate alla trasferta di Bologna, che hanno portato allo stop delle trasferte fino a fine stagione per l’intera tifoseria della Fiorentina, nelle scorse settimane la Curva Fiesole ha dimostrato nuovamente il suo attaccamento e il suo legame al territorio.   

La Curva dona un nuovo spazio bimbi nel comune di Campi Bisenzio

Qualche giorno fa, all’interno del Parco Ibal, è stato inaugurato un nuovo gioco per i più piccoli, donato da ATF Associazione Tifosi Fiorentini e Fuori dal Coro, realizzato da Urban Design srl nell’ambito del progetto di riqualificazione del parco. Uno spazio divertente e sicuro, pensato per far crescere i bambini all’aria aperta e favorire momenti di gioco e socialità. Le iniziative della curva non sono però finite qui.

Le iniziative però non finisco qui…

Con lungo comunicato sui propri canali social la Curva Fiesole ha voluto sottolineare l’impegno continuo che i ragazzi della curva hanno per quelle situazioni difficile, che necessitano spesso di un aiuto. Questo il lungo messaggio pubblicato su instagram

“Due anni dopo l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio, vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi. Grazie ai contributi ricevuti è stato possibile sostenere direttamente le operazioni di emergenza, aiutando a spalare il fango, distribuire pasti caldi insieme al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi Toscana, donare materiale alimentare e beni di prima necessità raccolti presso ATF e PAM di Poggio a Caiano, effettuare un bonifico di 8.000 € alla Misericordia di Campi Bisenzio, donare una nuova Fiat Panda per i servizi sociali alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e contribuire al Giardino Iqbal con il veliero viola e il pesciolino giallo-blu. Un gesto collettivo che dimostra come, nei momenti più difficili, la solidarietà possa unire tutti oltre ogni rivalità. Avanti Ultras!”

Segui Fiorentinanews su Google News
💬 Commenti