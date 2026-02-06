La Curva Fiesole ancora a fianco di Campi Bisenzio: le tante iniziative degli ultras viola - FOTO

Nonostante le vicende legate alla trasferta di Bologna, che hanno portato allo stop delle trasferte fino a fine stagione per l’intera tifoseria della Fiorentina, nelle scorse settimane la Curva Fiesole ha dimostrato nuovamente il suo attaccamento e il suo legame al territorio.

La Curva dona un nuovo spazio bimbi nel comune di Campi Bisenzio

Qualche giorno fa, all’interno del Parco Ibal, è stato inaugurato un nuovo gioco per i più piccoli, donato da ATF Associazione Tifosi Fiorentini e Fuori dal Coro, realizzato da Urban Design srl nell’ambito del progetto di riqualificazione del parco. Uno spazio divertente e sicuro, pensato per far crescere i bambini all’aria aperta e favorire momenti di gioco e socialità. Le iniziative della curva non sono però finite qui.

Le iniziative però non finisco qui…

Con lungo comunicato sui propri canali social la Curva Fiesole ha voluto sottolineare l’impegno continuo che i ragazzi della curva hanno per quelle situazioni difficile, che necessitano spesso di un aiuto. Questo il lungo messaggio pubblicato su instagram:

“Due anni dopo l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio, vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi. Grazie ai contributi ricevuti è stato possibile sostenere direttamente le operazioni di emergenza, aiutando a spalare il fango, distribuire pasti caldi insieme al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi Toscana, donare materiale alimentare e beni di prima necessità raccolti presso ATF e PAM di Poggio a Caiano, effettuare un bonifico di 8.000 € alla Misericordia di Campi Bisenzio, donare una nuova Fiat Panda per i servizi sociali alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e contribuire al Giardino Iqbal con il veliero viola e il pesciolino giallo-blu. Un gesto collettivo che dimostra come, nei momenti più difficili, la solidarietà possa unire tutti oltre ogni rivalità. Avanti Ultras!”