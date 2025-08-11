Per un Sohm che ha già esordito con tanto di gol a Old Trafford, e che verrà presentato ufficialmente mercoledì, c'è un Mandragora dal futuro incerto. Notizia di queste ore la volontà della Fiorentina di continuare insieme all'ex Torino, ma ad oggi il rinnovo di contratto può essere fatto solo a certe condizioni. Il club viola infatti non ha possibilità di alzare particolarmente lo stipendio di Mandragora, a causa di un monte ingaggi fortemente gonfiato dai tanti esuberi ancora in rosa.

Quale futuro per Fortini?

Nel frattempo Pioli deve fare delle valutazioni, a partire da quelle riguardanti le corsie esterne. Con la permanenza ormai praticamente certa di Parisi, l'impressione è che Fortini possa nuovamente partire con diverse squadre italiane - su tutte l'Empoli - interessante al giovane viola.

I nomi esotici

In entrata resistono i nomi di Shpendi, Siwe e Calvert-Lewin, tutti da monitorare. E poi ci sono i profili esotici: la Fiorentina è tra le squadre interessate a Gustavo Sà, trequartista classe 2004 del Famalicao che piace anche a Roma, Atalanta e Como. Jankovic, invece, è un altro trequartista o all'occorrenza esterno del Rijeka che al momento è seguito anche da Atalanta e Bologna; 6 milioni di euro, al momento, la sua valutazione.