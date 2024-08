Altri tre colpi per chiudere il mercato. E nella testa dei dirigenti viola rimane il nome di Berardi

Dopo gli ultimi arrivi dal mercato, i dirigenti della Fiorentina sono al lavoro per chiudere la sessione estiva con le ultime pedine. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in casa gigliata continua la caccia a un difensore, oltre a un vice Kean e a un centrocampista.

La rosea, però, svela che nei pensieri della società viola c'è ancora Domenico Berardi, che sta recuperando dall’infortunio ed è stato cercato più volte in passato. Non è una priorità, anche perchè nel suo ruolo la Fiorentina è al completo, ma come “fuori programma” non è mai da escludere del tutto un ritorno di interesse per lui.