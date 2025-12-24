Corriere Fiorentino: Arriva Paratici...ma solo nel 2026

Due le pagine dedicate alla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 8

Il pezzo d'apertura è: “Qualcosa è cambiato”. Ovvero: “Passaggi, regia, feeling con Kean: Fagioli sta uscendo dal tunnel e Vanoli ha la guida che cercava Sabato però servono altre conferme”. In taglio basso: “La piccola lesione, poi la ricaduta E Gosens resta ai box”.

Pagina 9

I cambiamenti in società e in squadra: “Arriva Paratici, ma solo nel 2026 Porta Dragusin?”. Sottotitolo: “Richardson verso Nizza: ”Voglio andare via".