La Nazione: Pradè prepara il primo colpo

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, il titolo sulla Fiorentina che leggiamo stamani è: "Zaniolo vicino Avanti su Kean Palladino sorride".

Pagina 8

Ampio spazio per: “Acquisti e cessioni: Palladino, via al futuro Lucca e Kean, si può. Gaetano il dopo-Jack”. Sottotitolo: “L’allenatore a Firenze per accendere le trattative. Ecco le mosse possibili. E dal Monza potrebbe seguirlo Bondo. Occhio a Kouame”.

Pradè prepara il colpo

In taglio basso ancora mercato: “Zaniolo, l’Atalanta è più lontana Pradè prepara il primo colpo”. Sottotitolo: “L’ex giallorosso seguito da tempo (anche da Barone) Il Galatasaray aspetta i viola Amrabat, la carta decisiva”. In breve infine: “Aston Villa su Kayode Ma l’offerta è mini”.