UFFICIALE: Nzola torna a Firenze e cambia di nuovo squadra. Ma resta in Serie A

Adesso è anche ufficiale: M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Sassuolo. L'attaccante angolano ha interrotto in anticipo il prestito con il Pisa, per fare momentaneamente ritorno alla Fiorentina, che lo ha girato nuovamente in prestito al Sassuolo.

La formula

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e la società neroverde ha annunciato il suo ingaggio con un comunicato ufficiale.

Il comunicato

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola”.