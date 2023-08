Kouame out: L'ivoriano trattato Oltralpe. E' tutta una questione di riscatto

Non è sicuro della sua permanenza alla Fiorentina, l'attaccante Christian Kouame, il quale in queste ore viene trattato con il Nantes, la stessa squadra nella quale milita l'ex gigliato Alban Lafont.

I francesi l'hanno richiesto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma proprio sulla cifra indispensabile per il riscatto c'è molta distanza dalle parti.

Per i ‘canarini’ vale 5 milioni il giocatore, per i viola siamo al doppio. Le parti non si parlano più dalla fine della settimana scorsa, ma questa è più una pausa di riflessione piuttosto che una rottura definitiva.