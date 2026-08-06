"Dodo offerto alla Roma più volte, anche nelle ultime 48 ore. La società giallorossa però..."

La squadra mercato viola è molto attiva anche sul fronte uscite. L'obiettivo è quello di piazzare quella schiera di giocatori ormai fuori dal progetto Fiorentina.

Difficoltà nella cessione

Fra questi c'è anche il terzino destro Dodò, per il quale i viola stanno riscontrando più difficoltà del previsto. Il brasiliano ha il contratto in scadenza fra un anno e la sua cessione sembra scontata, ma non sembrano esserci possibili acquirenti all'orizzonte. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena che ben evidenzia le difficoltà viola nella cessione del giocatore.

La posizione della Roma

“La Roma non ha mai trattato Dodò - ha detto Pedullà - C'è chi lo ha dato vicinissimo ai giallorossi, ma non è mai stato un loro obiettivo. Il brasiliano è stato proposto, anche nelle ultime 48 ore. La Roma però sta chiudendo per Molina”.