Ferdinand: "Chiunque abbia permesso a De Gea di andarsene avrebbe dovuto essere licenziato e non avrebbe più dovuto lavorare nel calcio"

Al di là di un mezzo errore, che ci sta, nella partita contro il Cagliari, David De Gea si è imposto all'attenzione alla Fiorentina grazie ad una serie di prestazioni superlative (l'ultima con il Poissya nell'andata del preliminare di Conference League).

A Manchester si mordono le mani

E sono in molti a Manchester a mangiarsi le mani per non avere più lo spagnolo in porta. Tra questi c'è l'ex difensore dello United, Rio Ferdinand, che non ha risparmiato di certo critiche a chi si è lasciato sfuggire il giocatore, non rinnovandogli il contratto.

“Chi ha preso questa decisione…”

“Non avrei mai fatto partire David de Gea - ha detto - non l'avrei mai lasciato andare... è semplice. Non so perché gli sia mai stato permesso di lasciare il club. Chiunque abbia permesso ciò avrebbe dovuto essere licenziato istantaneamente e non avrebbe più dovuto lavorare nel calcio”.

Poi ha aggiunto: “Non puoi avere con te il Guanto d'Oro ed il miglior giocatore della squadra, e poi dirgli: ”Ascolta, ci vediamo dopo", quando tornerai nel tuo periodo migliore".