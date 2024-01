Bocci: "Italiano ha un'opportunità, ma serve un rigorista fisso. Non siamo alla festa paesana. Al club non ho più consigli da dare"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, dopo la sconfitta contro il Napoli: “Per Italiano può essere un'opportunità. Non credo che la Fiorentina non abbia segnato per la grande organizzazione difensiva del Napoli, bensì per limiti di gioco e della squadra. La chance sta nei dieci giorni di riposo prima della sfida contro l'Inter”.

Sul rigore di Ikoné: “Questa è la vera critica a Italiano. Non concepisco come possa essere possibile. Il rigorista deve essere uno, assieme a un vice. Fine. Se non c'è Gonzalez non si va a caso per chi lo tira, non siamo alla festa paesana. Non devo avere il cruccio che tutto ciò non sia stato fatto in maniera professionale”.

Sulla società: “Non ho consigli da dare. C'è un enorme ritardo sul mercato, ma se tu resti con due giocatori sapendo il tutto da prima dell'inizio dell'anno te la cerchi”.