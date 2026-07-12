I convocati di Grosso per il ritiro: confermata l'assenza di Gosens, dentro Beldenti e Croci! Per Jimenez ci sarà da aspettare
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro estivo. La rosa extra-large obbliga la squadra viola ad escludere diversi giocatori.
Esclusioni eccellenti e giovani
Come anticipato nei giorni scorsi Gosens non prenderà parte al ritiro della Fiorentina, il tedesco è di fatto un separato in casa al Viola Park. Insieme al terzino ex Atalanta non sono presenti anche alcuni dei giocatori al rientro dai prestiti come Sottil, Barak, Richardson, Valentini, Nzola e Bianco. E' assente anche Alex Jimenez che si aggregherà quando arriveranno tutti i documenti per l'ufficialità del trasferimento, regolarmente in lista gli altri acquisti viola. Presenti anche tanti giovani che vorranno mettersi in luce, fra questi anche i nuovi arrivati Beldenti ed Egharevba, oltre al baby prodigio Federico Croci.
La lista dei convocati
1. ATTA Arthur, 2003
2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006
3. BELDENTI Dannis, 2010
4. BRESCIANINI Marco, 2000
5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999
6. COMUZZO Pietro, 2005
7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998
8. CROCI Federico, 2010
9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990
10. DELI Lapo, 2006
11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002
12. EGHAREVBA Fortune, 2010
13. FABBIAN Giovanni, 2003
14. FAGIOLI Nicolò, 2001
15. FEI Gianmaria (P), 2007
16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005
17. FORTINI Niccolò, 2006
18. GUDMUNDSSON Albert, 1997
19. KEAN Moise Bioty, 2000
20. LEZZERINI Luca (P), 1995
21. MANDRAGORA Rolando, 1997
22. MELANI Federico, 2009
23. MORENO Matías Agustín, 2003
24. NDOUR Cher, 2004
25. PERROTTI Alessandro, 2008
26. PICCOLI Roberto, 2001
27. PIRRÒ Antonio, 2008
28. RANIERI Luca, 1999
29. SOHM Simon Solomon, 2001
ATTIVITÁ INDIVIDUALE
1. PARISI Fabiano, 2000
RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE
1. PONGRAČIĆ Marin, 1997