I convocati di Grosso per il ritiro: confermata l'assenza di Gosens, dentro Beldenti e Croci! Per Jimenez ci sarà da aspettare

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro estivo. La rosa extra-large obbliga la squadra viola ad escludere diversi giocatori.

Esclusioni eccellenti e giovani

Come anticipato nei giorni scorsi Gosens non prenderà parte al ritiro della Fiorentina, il tedesco è di fatto un separato in casa al Viola Park. Insieme al terzino ex Atalanta non sono presenti anche alcuni dei giocatori al rientro dai prestiti come Sottil, Barak, Richardson, Valentini, Nzola e Bianco. E' assente anche Alex Jimenez che si aggregherà quando arriveranno tutti i documenti per l'ufficialità del trasferimento, regolarmente in lista gli altri acquisti viola. Presenti anche tanti giovani che vorranno mettersi in luce, fra questi anche i nuovi arrivati Beldenti ed Egharevba, oltre al baby prodigio Federico Croci.

La lista dei convocati

1. ATTA Arthur, 2003

2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006

3. BELDENTI Dannis, 2010

4. BRESCIANINI Marco, 2000

5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

6. COMUZZO Pietro, 2005

7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8. CROCI Federico, 2010

9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

10. DELI Lapo, 2006

11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

12. EGHAREVBA Fortune, 2010

13. FABBIAN Giovanni, 2003

14. FAGIOLI Nicolò, 2001

15. FEI Gianmaria (P), 2007

16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

17. FORTINI Niccolò, 2006

18. GUDMUNDSSON Albert, 1997

19. KEAN Moise Bioty, 2000

20. LEZZERINI Luca (P), 1995

21. MANDRAGORA Rolando, 1997

22. MELANI Federico, 2009

23. MORENO Matías Agustín, 2003

24. NDOUR Cher, 2004

25. PERROTTI Alessandro, 2008

26. PICCOLI Roberto, 2001

27. PIRRÒ Antonio, 2008

28. RANIERI Luca, 1999

29. SOHM Simon Solomon, 2001

ATTIVITÁ INDIVIDUALE

1. PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

1. PONGRAČIĆ Marin, 1997