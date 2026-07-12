Jimenez fuori dai convocati del ritiro viola. Rallentamenti burocratici fanno slittare l'ufficialità

Alex Jimenez è de facto un giocatore della Fiorentina. Per l'ufficialità però mancano ancora alcuni dettagli burocratici. Niente di preoccupante, ma un rallentamento che potrebbe impedire al giocatore di iniziare il ritiro con la squadra.

Rallentamento burocratico

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l'ufficialità sarebbe slittata perché la Fiorentina è ancora in attesa dell'ITC (International Transfer Certificate), il certificato internazionale necessario per completare il tesseramento del giocatore. Il transfer arriverà dopo il fine settimana, quando potrà essere completato tutto l'iter burocratico.

Lavoro in palestra

Per questo motivo Jimenez non sarà inserito nell'elenco dei convocati per il ritiro. L'esterno spagnolo sarà comunque presente al Viola Park, dove lavorerà in palestra fino all'ufficialità.