E Richards rincara la dose: "Abbiamo segnato tre gol, ma avremmo potuto farne molti di più..."
Il difensore del Crystal Palace Chris Richards ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva britannica TNT Sport al termine del match fra la sua squadra e la Fiorentina.
Rete inviolata al primo posto
"Una cosa su cui ci concentriamo sempre è mantenere la porta inviolata - ha detto il giocatore - perché questo permette agli attaccanti di fare il loro lavoro. La difesa non è sempre la parte più spettacolare, ma mantenere la porta inviolata aiuta sempre la squadra”.
Stoccata ai viola
Richards ha poi aggiunto: “Abbiamo segnato solo tre gol oggi, ma credo che avremmo potuto farne molti di più”. Una constatazione detta in maniera scherzosa dal difensore, ma sicuramente aderente alla realtà della partita.
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