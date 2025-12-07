La Primavera prova a imitare i grandi: gol incassato dopo 35 secondi e sotto all'intervallo a Napoli

Avvio da incubo per la Fiorentina Primavera, impegnata sul campo del Napoli in mattinata: viola sotto per 1-0 all'intervallo per colpa del gol di De Chiara, arrivato dopo appena 35 secondi di gioco, dopo un errore difensivo e una palla persa. Napoli che poi ha sfiorato il raddoppio con Camelio ha colpito un palo con Cimmaruta.

Prima parte scialba invece sul fronte viola, con la Fiorentina chiamata alla reazione per tutelare il primato in classifica, nonostante la momentanea sconfitta del Parma, inseguitore.