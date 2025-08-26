L'attesa di un colpo vige anche a centrocampo. Intanto Ndour trova spazio, mentre Richardson resta un punto interrogativo fino a fine mercato

Quando il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha fatto riferimento al mercato, ha sempre dimostrato idee chiare e coesione con la società. La necessità di un rinforzo a centrocampo, in ogni caso, sembra esserci. La dirigenza se lo sarebbe anzi posto come obiettivo, entro la fine di tutte le trattative.

Atteso un rinforzo anche a centrocampo

Il Corriere dello Sport-Stadio indica l'identikit del centrocampista di cui ha bisogno la Fiorentina, uno che possa portare fisico e personalità alla rosa di Pioli. Eppure l'unico nome al momento sulla lista non rispecchia questo disegno: Hans Nicolussi Caviglia, comunque, continua a piacere al club e viene monitorato, con il contemporaneo interesse del Bologna (sfuma il Torino, che ha preso Asllani). Attenzione anche alle cessioni: se Ndour sta trovando spazio e può giocarsi le sue carte, non si può dire lo stesso al momento per Amir Richardson. In caso di offerte concrete, la Fiorentina le valuterà. Bianco, intanto, ha le valigie in mano.