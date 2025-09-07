L'Italia under 18 vince contro gli Emirati Arabi Uniti. In campo l'unico talento viola della spedizione azzurra

L'Italia Under 18 vince 1-0 contro i pari età degli Emirati Arabi Uniti. Il gol decisivo è stato segnato all' 80' minuto dal giocatore del Torino Luongo.

Una partita difficile in cui sono scesi in campo i giocatori che finora hanno avuto meno minutaggio. Fra questi anche il difensore viola Gabriele Colaciuri che è partito titolare nella retroguardia azzurra. Il giovane classe 2008 gioca da quest'anno con la Primavera viola di Galloppa con la quale ha già fatto il proprio debutto.