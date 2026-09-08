La Fiorentina si è scontrata con le richieste economiche di Thiago Motta. Un contratto diverso per Vanoli
C'era solo Paolo Vanoli in lizza per il post Fabio Grosso alla Fiorentina? Non è propriamente così almeno per quello che scrive stamani il Corriere Fiorentino.
Tre milioni
Il quotidiano locale riporta la notizia che il diesse Fabio Paratici ci aveva provato con Thiago Motta, ma le richieste (almeno 3 milioni d’ingaggio) hanno frenato gli entusiasmi.
Contratto
Vanoli invece si è ‘accontentato’ di 1,2 milioni annui, con un però: stavolta non avrà il contratto fino a giugno, ma un biennale con opzione fino al 2029. Per provare a costruire qualcosa di diverso da una semplice salvezza.
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