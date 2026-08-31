M. Orlando: "Grosso non ha più molto tempo, gli hanno fatto la squadra che voleva ora. Sullo sfondo c'è Thiago Motta"
Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha avuto modo di commentare le ultime in casa viola ai microfoni di TMW Radio: questa la sua posizione sull'avvio dei gigliati.
Sul mercato
“Mastantuono mi piace, ha i colpi, si vede che è un giocatore vero. Ma detto questo, Grosso non ha molto tempo: gli hanno fatto la squadra per il 4-3-3 ora, gli hanno preso gli esterni, anche Beto. La società ha fatto una campagna di assoluto valore”.
Sull'allenatore
Poi, sulle sorti del mister: “Se non vince col Torino, poi va a Napoli, e non fa almeno tre punti, per me lo mandano via. Sullo sfondo c'è Thiago Motta”.
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