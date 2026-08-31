"Alla Fiorentina e a Grosso servono tempo e fiducia. Tante figurine che devono ancora diventare squadra"
L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb, ha commentato l'avvio difficile della Fiorentina di Fabio Grosso.
Sull'avvio di stagione
“La Fiorentina ha bisogno di tempo e di calma, ha cambiato tantissimo e ad oggi queste figurine devono ancora diventare una squadra. Bisogna dare tempo a Grosso, che ha interpretato malissimo la gara col Frosinone, ma a cui bisogna dare ancora un po' di fiducia. Non dimentichiamoci che questa è una piazza che l'anno scorso ha rischiato di retrocedere”.
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