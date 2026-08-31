Bucchioni: "La Fiorentina è depressa, ma serve calma e pazienza. La squadra è interessante, Grosso ha bisogno di tempo"

Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato al TGR Rai Toscana della partenza in campionato della squadra viola.

L'opinione di Bucchioni

“Contro il Frosinone non ha funzionato nulla. Ci aspettavamo una carica, al di là del gioco, invece si è vista una Fiorentina depressa. In 100 anni non si era mai partiti così male. Questo fa parte di una rivoluzione in atto, sono situazioni che ci stanno”.

Entusiasmo svanito

“L’entusiasmo è andato via velocemente. Sono stati spesi tanti soldi, poi è arrivato il campo e, di fronte alle sconfitte, dici: “Siamo alle solite”. Però il cambiamento sarà profondo, la squadra è interessante e Grosso ha bisogno di tempo. Manca l’amalgama e mettere insieme undici giocatori sarà dura. È difficile trovare anche la pazienza per i tifosi, ma adesso serve più che mai”.