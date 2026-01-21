I tifosi della Fiorentina non potranno più seguire la squadra lontano dal Franchi in campionato: trasferte vietate fino a fine stagione, per i sostenitori viola e per quelli della Roma, dopo i fatti avvenuti domenica scorsa in autostrada all'altezza di Bologna. Ha commentato il tutto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, nella conferenza per l'accreditamento olimpico del laboratorio antidoping.

Abodi non ci sta: “Non è giusto che paghino tutti”

Queste le parole, riportate da La Nazione: “Chi sbaglia deve pagare, ma non possono pagare tutti. La premessa è intanto il rispetto assoluto nei confronti di Piantedosi e delle forze dell'ordine. Capisco le ragioni di una posizione drastica, ma resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti”.

“Resto dell'idea che chi sbaglia deve pagare”

“Il quadro si è modificato con questa continuità di scontri lungo il percorso che presuppone un sistema di sicurezza che non presidi solo stadi, ma anche autogrill, autostrade, stazioni, rendendo tutto più difficile. Ma con Piantedosi siamo in sintonia e stiamo cercando ognuno di rappresentare le proprie sensibilità. Mi auguro poi che lo strumento del gradimento dei club possa consentire definitivamente a chi non rispetta le regole del calcio di restare fuori. Qua non è più una questione di tifo, si parla di delinquenti”.