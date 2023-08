Riunione in mattina presso il Comune di Bagno a Ripoli, alla presenza, oltre che del sindaco, Francesco Casini, anche della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone, e dell'architetto Marco Casamonti, la penna che ha disegnato il Viola Park.

“Stiamo lavorando con Fiorentina e studio Archea - ha detto Casini - e siamo quotidianamente al lavoro da più di tre anni e mezzo con l'obiettivo che ci siamo dati di organizzare una grande inaugurazione entro la fine di settembre”.

Ma intanto il pubblico resta fuori dal Viola Park: “In queste due amichevoli non ci sarà - continua Casini - ci sarà da aspettare ancora un po', ma non spetta a me, né a noi dirlo oggi. Questo è un fattore che non dipende in questa fase dal nostro Comune. Già c'è tutto quello che serve per fare allenamenti in un centro sportivo, ma adesso va chiuso il cerchio dopo il grande lavoro fatto in questi anni. Sono cinque gli step che mancano per aprire al pubblico il Viola Park che devono essere fatti e siamo tutti all'opera. C'è la volontà di dare ai tifosi e al pubblico la possibilità di entrare dentro al centro”.