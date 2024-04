Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Dopo lo schiaffo preso a Bergamo, temevo molto quella che sarebbe stata la reazione viola. Invece contro il Sassuolo la squadra di Italiano ha giocato veramente bene, dimenticandosi la partita contro l'Atalanta. In alcune partite importanti, l'assenza di quel pizzico di qualità in più, fa la differenza.

Il problema principale della Fiorentina non è come difende, ma la poca capacità di concretizzare in modo continuo. Adesso le prossime partite in Conference League saranno il crocevia di questa stagione. Se riusciamo ad arrivare in finale per il secondo anno di fila in città si potrebbe avvertire un entusiasmo fuori dal normale. Se la Fiorentina venisse eliminata, invece, c'è il rischio di buttare via anche la qualificazione in Europa il prossimo anno".