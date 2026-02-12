Il minuto in cui cominciano i guai della Fiorentina. Il grande problema viola

70esimo. Dal minuto numero 70 in poi ecco che cominciano i veri guai per la Fiorentina. Da quel momento in poi i viola fanno fatica a trovare il gol, con solo solo sei reti realizzate, mentre sono 10 quelle subite.

Maledetti recuperi

Ma il dato diventa ancor più clamoroso se aggiungiamo il fatto che ben 6 di queste 10, sono state prese dal 90' in poi. Sono questi gol il grande problema della formazione viola perché hanno davvero tolto tanto alla classifica della squadra.

Braccino

Quando più conta, alla Fiorentina viene il cosiddetto ‘braccino’ giusto per utilizzare una terminologia cara a chi racconta di tennis.