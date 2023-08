UFFICIALE: La Fiorentina saluta definitivamente Corradini che va a fare compagnia a Dragowski

Era nell'aria ormai da un po' ma ora è anche ufficiale il passaggio di Giovanni Corradini dalla Fiorentina allo Spezia: l'ex regista della Primavera era reduce da un prestito alla Pro Vercelli in Serie C e ora si metterà alla prova con la categoria superiore, dove ritroverà ad esempio anche Dragowski, a proposito di ex viola.

La Fiorentina cede il calciatore umbro a titolo definitivo, assicurandosi il diritto di ri-acquisto del centrocampista classe 2002.