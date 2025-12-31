Le quattro facce viste sulla panchina della Fiorentina e gli indiziati a diventare la quinta

Il 2025 è stato un anno in cui sulla panchina della Fiorentina si sono viste la bellezza di quattro facce diverse.

Palladino

L'anno è cominciato con Raffaele Palladino che ha proseguito la sua opera fino al termine della stagione 2024/25, salvo poi dare le dimissioni dopo che la società aveva annunciato il prolungamento del suo contratto.

I tre di questi mesi difficili

La nuova annata sportiva è invece iniziata con Stefano Pioli che, evidentemente, non ha saputo entrare in sintonia con la squadra ed è stato esonerato dopo aver perso in casa contro il Lecce. Dopo il breve, brevissimo intermezzo di Daniele Galloppa (giusto una partita) è stata poi la volta di Paolo Vanoli.

Un altro allenatore?

Finita qui? Non è detto. Il 2026 potrebbe riservarci ulteriori novità, anche se la società sta pregando vivamente che Vanoli possa raddrizzare in un modo o in un altro la rotta. Chi sono gli indiziati a potergli succedere? Secondo La Nazione sono cinque i nomi di allenatori in qualche modo accostabili alla Fiorentina. Si parte dal ‘sempreverde’ Giuseppe lachini per arrivare al costosissimo Thiago Motta, passando per Igor Tudor, Luca Gotti e Gabriele Cioffi.