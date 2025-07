La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di Fiorentina alla pagina 20, titolando sul mercato: “Rivoluzione per l'Europa. La Fiorentina insiste per Bernabè. Seba Esposito vicino”.

Sempre a pagina 20, sotto: “De Gea studia per fare il leader. Il vice sarà il 19enne Martinelli?".