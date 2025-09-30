Sul proprio canale You Tube, Alfredo Pedullà ha parlato anche dello scarso rendimento che sta avendo in questa stagione Moise Kean sotto la gestione Pioli.

Le parole di Pedullà

“Kean vede i sorci verdi a Firenze. Quello che sta sopportando è incredibile. Kean deve essere tornato brocco all'improvviso. Ma mica per colpa sua. E nemmeno per colpa dei tifosi. Pioli deve darsi una mossa perché il tempo sta scadendo. Fiorentina-Roma sarà fondamentale”.

“Kean fa ridere, ma non è colpa sua”

“Kean è diventato un brocco, non per colpa sua. E' reduce da una stagione straordinaria, ma con l'attuale allenatore sta facendo ridere. Ma non per colpa sua, ma perché non è assistito. La Fiorentina non fa tre passaggi di fila”.