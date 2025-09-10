Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è ritornato sulla possibilità che Franck Kessie potesse venire a vestire la maglia viola nel corso dell'estate: “Il giocatore aveva manifestato la voglia di tornare in Italia e aveva parlato anche con Pioli di questo. Ma non ci sono mai state le condizioni economiche per poter entrare nella trattativa vera e propria con lui”.

Su Martinelli: “E' stato argomento di discussione di tutti i giorni e tutto il tempo. E’ forte ed ha con sé De Gea e i preparatori che lo faranno crescere. Sono convinto che qualche spazio se lo troverà nel corso della stagione”.

E poi: “Arriva da Commisso la richiesta di italiani. E’ un discorso che aveva fatto. E quella di Fazzini è la prima operazione che abbiamo fatto successivamente all’arrivo di Pioli. Diventerà un giocatore importante anche in ottica della Nazionale”.

Ritornando sul mercato in generale: “35 milioni per un difensore credo che siano irrinunciabili, sono tanti, per una punta invece non c’è più una cifra. Ogni mercato ha un ciclo proprio e quest’anno ce n’è stato uno in cui un attaccante qualsiasi non costava meno di dodici milioni”.

Infine su Kospo: “E' un calciatore seguito dal nostro scouting e che ha voluto fortemente Angeloni, il nostro responsabile del settore giovanile, e siamo contenti di averlo preso”.