La salvezza prima di tutto, perché una retrocessione cambierebbe tanti se non tutti gli scenari e abbasserebbe di molto il prezzo della Fiorentina, ma secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, le prospettiva della famiglia Commisso sono maggiormente orientate all'azienda primaria, la Mediacom. Da lì partirà la riorganizzazione, che poi potrebbe coinvolgere la Fiorentina.

Improbabile impegno prolungato di Catherine e Joseph

Al momento però, secondo il noto portale, è ritenuto improbabile un impegno prolungato da parte di Catherine e Joseph sul progetto viola. Non c'è urgenza di cessione, poiché non sussistono problemi di liquidità, ma in caso di offerta proveniente da soggetti che diano garanzie economiche e sportive, l'apertura da parte della famiglia Commisso ci sarebbe.

E Renzi…?

Sempre secondo Calcio e Finanza, ci sarebbero anche personalità toscane “di alto standing” tra coloro che si sono mosse per assicurare un possibile passaggio di mano più lineare e soft possibile. E il portale torna a fare il nome anche di Matteo Renzi, forte dei suoi rapporti col mondo arabo ma anche con il Nord America. Prima però la salvezza, poi qualsiasi discorso potrebbe entrare nel vivo.