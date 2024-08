Gonzalez punta dell'iceberg: Le altre tre cessioni che la Fiorentina vuol completare

Nicolas Gonzalez è la punta dell'iceberg. Ma la Fiorentina ha diversi giocatori che deve assolutamente piazzare nel corso di questo mercato.

Dietro l'argentino il calciatore più importante da dare via è Sofyan Amrabat per il quale si registra la presentazione di un'offerta dalla Turchia (Fenerbahçe) che però non soddisfa né il club viola (perché troppo bassa), né lo stesso nazionale marocchino che si vede ancora in Premier League o in una squadra importante in Spagna e in Italia.

Per M'Bala Nzola si registra un sondaggio dell'Empoli, ma è più probabile che vada altrove in prestito.

Per Christian Kouame infine aperte due piste all'estero: l'Union Berlin in Germania e il Maiorca in Spagna. La Fiorentina punta ad incassare una decina di milioni di euro da questa cessione.