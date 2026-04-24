Dopo il sondaggio viola, adesso Giuntoli potrebbe davvero tornare in Serie A dopo il caos in casa Roma

Come riporta tuttomercatoweb.com, l'addio di Ranieri potrebbe non essere il solo in casa Roma. Anche il nome di Massara è in bilico dopo il caos con l'allenatore Gasperini, ai quali sono stati affidati grandi poteri in casa giallorossa.

Il nome

E così i Friedkin sarebbero alla ricerca di un nuovo dirigente per sostenere Gasperini nel futuro della parte tecnica. Si parla di Cristiano Giuntoli, che era stato contattato anche dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Paratici.

Trattativa

Giuntoli sarebbe in trattativa anche con altri club come il Marsiglia, ma presto la Roma potrebbe alzare il telefono per capire la fattibilità del suo ingaggio.