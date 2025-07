Massimo Sandrelli, giornalista e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina e le vicissitudini di mercato che la circondano.

“Dzeko è un calciatore molto interessante, il suo passato parla per lui, ma ha 39 anni: mi auguro possa fare come De Gea. Mi fido della sua testa: è un professionista affermato, credo che sia contento anche di esser chiamato dalla panchina perché sa fare la differenza. Dzeko o Immobile? Per ciò che serve alla Fiorentina, credo che il bosniaco sia il profilo migliore".

"Con Kean in squadra è un conto, ma senza Kean ci sarà da correre ai ripari: Pioli dovrà innanzitutto fare i conti con lo spogliatoio, poi capire come far rendere al meglio i giocatori che rimangono e quelli che arrivano o sono già arrivati”.

“A centrocampo sarà fondamentale investire bene: a mio parere sono più importanti i giocatori di qualità, piuttosto che quelli fisici, perché saper giocare col pallone tra i piedi ti porta sempre un vantaggio. Questo tipo di centrocampista, alla Fiorentina, negli ultimi anni si è visto ben poco, ma sono loro che ti fanno la differenza: viste le tante partite, andrebbe bene anche avere alternative”.