Cinquanta volte David: un traguardo importante per De Gea con la maglia della Fiorentina

Si è parlato tanto della sua presenza in campo di De Gea al posto di Martinelli, il cui esordio stagionale era atteso proprio in Conference League ma - dato il momento - è stato rimandato a data da destinarsi. Tra i pali della Fiorentina contro il Sigma Olomuc si è dunque sistemato il portierone spagnolo, che ha mantenuto la porta inviolata dovendosi sporcare i guanti più di una volta.

50 volte David

Quella di ieri, per De Gea, è stata peraltro una partita significativa che l'ha visto tagliare un traguardo importante. Quello delle 50 presenze in maglia viola, a poco più d'una stagione dal suo arrivo a Firenze. Dopo le apparizioni di Terracciano nelle prime giornate dello scorso campionato, tanto Palladino quanto adesso Pioli hanno giustamente puntato sempre e solo sull'ex United: chi avrebbe mai immaginato di vedere un campione del genere difendere i pali della Fiorentina.