L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Toscana TV sulla situazione stadio, difendendo la scelta di avviare il restyling dello stadio Artemio Franchi.

Le parole di Nardella

“Io non sono più il sindaco e anche per rispetto dell'attuale amministrazione non parlo delle situazione attuale. Rispondo per quello che ho fatto. In due anni ho fatto una gara internazionale, l'aggiudicazione della gara internazionale con 33 progetti e senza alcun ricorso, la fase di aggiudicazione del progetto preliminare, il progetto preliminare, quello definitivo e quello esecutivo. La gara per l'aggiudicazione dei lavori in due parti, l'affidamento dei lavori e abbiamo aperto il cantiere. tutto questo in 26 mesi".

Sulla situazione italiana

"Ditemi un'altra città che in 26 mesi fa questo. Quando ho visto che il Franchi andasse abbandonato io ho preso questa scelta, il quartiere era d'accordo. Se in Italia è facile fare gli stadi allora mi spiegate perché c'è una situazione del genere in praticamente tutte le città?”